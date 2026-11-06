LATAM Airlines Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LATAM Airlines Group äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.19 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.43 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LATAM Airlines Group einen Umsatz von 3.75 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch