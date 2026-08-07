LATAM Airlines Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LATAM Airlines Group stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.800 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.12 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch