lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.09.2026 08:24:36
Lastminute verzeichnet mehr Abreisen - kühlere Reiseziele gefragt
Chiasso (awp) - Der Online-Reiseanbieter Lastminute verzeichnet eine steigende Reisetätigkeit seiner Kunden. Besonders gefragt sind Ferien in kühleren Ländern, darunter auch die Schweiz. Gleichzeitig zeigt eine vom Unternehmen in Auftrag gegebene Umfrage, dass KI bei der Ferienplanung bereits weit verbreitet ist.
Die Zahl der Abreisen bei Lastminute ist seit Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent gestiegen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Noch stärker legten mit einem Plus von 9,3 Prozent die Buchungen für kühle Reiseziele zu.
Dazu zählen etwa die skandinavischen und baltischen Länder sowie die Schweiz. Bei Familienreisen in kühlere Regionen betrug das Plus gar 19 Prozent.
KI als Reisbegleiter
Neben den eigenen Geschäftszahlen veröffentlichte Lastminute Ergebnisse einer Verbraucherumfrage in fünf europäischen Ländern. Demnach haben 45 Prozent der befragten Ferienreisenden in den vergangenen zwölf Monaten KI für ihre Reiseplanung genutzt.
Laut der Umfrage wären 40 Prozent der Befragten bereit, KI für Preisvergleiche einzusetzen, 29 Prozent für die Suche nach Reisezielen und 25 Prozent für die Zusammenstellung ihres Reiseprogramms. Für Lastminute ist dies interessant, da das Unternehmen einen Grossteil seiner Einnahmen mit Ferienpaketen aus Flügen und Hotels sowie ergänzenden Leistungen während der Ferien generiert.
Denn gut ein Drittel der Befragten nutzt KI auch unterwegs, etwa um Restaurants und Sehenswürdigkeiten zu finden oder Speisekarten zu übersetzen. Gerade hier setzt auch die Strategie von Lastminute an. Konzernchef Alessandro Petazzi hatte zuletzt betont, dass sich das Unternehmen vom Reisevermittler mehr und mehr zum digitalen Reisebegleiter entwickelt.
Die Verbraucherumfrage wurde vom Marktforschungsunternehmen Censuswide durchgeführt.
jl/to
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu lastminute.com N.V.
|
08:24
|Lastminute verzeichnet mehr Abreisen - kühlere Reiseziele gefragt (AWP)
|
23.09.26
|SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in lastminutecom von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SIX-Handel SPI letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu lastminute.com N.V.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Donnerstagshandel nachgaben. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.