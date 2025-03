lastminute.com-Aktie: Zweistelliges Wachstum für 2025 erwartet

Gleichzeitig bestätigte der Online-Reiseanbieter mit der Publikation des Geschäftsberichts die vorläufigen Ergebnisse 2024. Zum zweiten Mal in der Unternehmensgeschichte soll nun eine Dividende ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahr rechnet das Management mit einem "niedrigen zweistelligen" Wachstum beim Umsatz und bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA), wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Basis für diese Prognose sei ein "guter Start" ins Jahr gewesen.

Trotz Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten habe das Reisen bei den Konsumenten eine hohe Priorität. Reisende planten ihre Ferien immer früher, und die Buchungen hätten zum Jahresbeginn angezogen.

Fokus auf dynamische Ferienpakete

Das Online-Reisebüro verzeichnet konkret einen positiven Trend im Fluggeschäft. Zudem führten die dynamischen Urlaubspakete zu einer hohe Rentabilität. Der strategische Fokus auf dieses margenstarke Produkt zahle sich aus.

lastminute.com will sein Position als Marktführer in Europa hier denn auch weiter stärken. Das Produkt soll weiterentwickelt werden. Neben Flug und Hotel soll eine erweiterte Palette an auf den Kunden zugeschnittenen Komponenten das Angebot attraktiver machen.

Dividende geplant

Gleichzeitig bestätigt lastminute.com die im Februar publizierten vorläufigen Ergebnisse für 2024. Der Umsatz sank um 2 Prozent auf 313,7 Millionen Euro. Der adj. EBITDA stieg dagegen um 4 Prozent auf 41,2 Millionen. Die entsprechende Marge erhöhte sich auf 13,1 von 12,4 Prozent. Unter dem Strich führte dies zu einem deutlich höheren Reingewinn von 15,7 Millionen nach 7,0 Millionen.

Davon profitieren nun auch die Aktionäre. Zum zweiten Mal in der Geschichte will das Unternehmen eine Dividende ausschütten. Sie soll gemäss Mitteilung 0,41 Euro je Aktie betragen. Dies entspricht knapp 30 Prozent des Reingewinns. Je Aktie stieg dieser 2024 auf 1,47 von 0,65 Euro im Vorjahr.

Zum Online-Reisebüro zählen neben lastminute.com weitere Marken wie Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan.

jl/rw

Amsterdam/Chiasso (awp)