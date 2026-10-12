lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960
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12.10.2026 13:16:00
lastminute-Aktie gibt nach: Neuer Finanzchef übernimmt im November
lastminute ernennt Ludovic Boisseau zum neuen Finanzchef. Er folgt Mitte November auf Diego Fiorentini, der das Unternehmen nach fast drei Jahren in dieser Funktion verlässt.
Boisseau folgt auf Diego Fiorentini. Fiorentini gebe den Posten nach fast drei Jahren ab, um eine neue berufliche Aufgabe zu übernehmen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.
Er bleibt bis 15. November 2026 Finanzchef und verantwortet noch die Berichterstattung zum dritten Quartal. Bis Ende Jahr begleitet er die Übergabe und unterstützt Boisseau beim Wechsel.
Boisseau war zuletzt Finanzchef bei BlaBlaCar
Boisseau war zuletzt Finanzchef beim Mobilitäts- und Reiseanbieter Blablacar. Zuvor hatte er Führungsfunktionen bei IVC Evidensia, Parella und Europcar France.
Die Veröffentlichung des Zwischenberichts zum dritten Quartal ist für den 29. Oktober 2026 geplant.
Die Aktie von lastminute.com zeigt sich an der SIX bei 9,14 CHF zeitweise mit einem Minus von 9,14 CHF.
Amsterdam (awp)
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