lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960
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08.10.2026 16:03:00
lastminute-Aktie dreht ins Minus: Neuer Hauptsitz bezogen
Der Online-Reiseanbieter lastminute hat in Chiasso seinen neuen Hauptsitz bezogen und ein Innovationszentrum eröffnet.
Das Zentrum wurde gemeinsam mit den lokalen Partnern Dagorà, A++ und Alpha Square gegründet, wie lastminute am Donnerstag mitteilte. Im Fokus stehen neben der Reisebranche auch die Bereiche Hotellerie, Medien, Design und Mode. Ziel sei es, neue Technologien zu erproben, Wissen auszutauschen und Partnerschaften aufzubauen.
Mit dem neuen Hauptsitz und dem Innovationszentrum baut lastminute seine Präsenz in Chiasso weiter aus. Das Unternehmen ist seit rund 20 Jahren in der Tessiner Stadt ansässig. Das Innovationszentrum wurde am Mittwoch im Beisein von Vertretern der Gemeinde und des Kantons offiziell eröffnet.Im Schweizer Handel verliert die lastminute-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 9,22 Franken.
jl/jb
Amsterdam/Chiasso (awp)
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