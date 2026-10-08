lastminute-Aktie dreht ins Minus: Neuer Hauptsitz bezogen

Der sogenannte "Lifestyle Innovation Hub" soll die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Hochschulen und Start-ups in den Bereichen Technologie und künstliche Intelligenz fördern.

Das Zentrum wurde gemeinsam mit den lokalen Partnern Dagorà, A++ und Alpha Square gegründet, wie lastminute am Donnerstag mitteilte. Im Fokus stehen neben der Reisebranche auch die Bereiche Hotellerie, Medien, Design und Mode. Ziel sei es, neue Technologien zu erproben, Wissen auszutauschen und Partnerschaften aufzubauen.

Mit dem neuen Hauptsitz und dem Innovationszentrum baut lastminute seine Präsenz in Chiasso weiter aus. Das Unternehmen ist seit rund 20 Jahren in der Tessiner Stadt ansässig. Das Innovationszentrum wurde am Mittwoch im Beisein von Vertretern der Gemeinde und des Kantons offiziell eröffnet.

Im Schweizer Handel verliert die lastminute-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 9,22 Franken.

jl/jb

Amsterdam/Chiasso (awp)