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16.10.2026 06:37:00
Last One Mile: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Last One Mile stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 87.45 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Last One Mile ein EPS von 29.25 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.88 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Last One Mile einen Umsatz von 4.01 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 467.41 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Last One Mile ein EPS von 252.16 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.59 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 19.79 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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