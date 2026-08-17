Last Mile Enterprises öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Last Mile Enterprises hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Last Mile Enterprises ein EPS von 0.130 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Last Mile Enterprises in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 68.83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.87 Milliarden INR im Vergleich zu 12.40 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch