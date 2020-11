L'Association des Pompiers de Montréal conclut une entente de principe avec l'administration de la ville de Montréal à l'égard de la convention collective des 2400 pompières et pompiers montréalais

MONTRÉAL, le 1er nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est à l'issue d'un long marathon de négociations avec la partie patronale que l'Association des Pompiers de Montréal vient de conclure une entente de principe avec la ville relativement au renouvellement de la convention collective des 2 400 pompières et pompiers montréalais ; convention qui était arrivée à échéance depuis le 31 décembre 2017.

Le président de l'APM, Chris Ross, a précisé que l'accord de principe a d'abord été soumis, ce vendredi 30 octobre 2020, au bureau de direction de l'Association, composé de 16 membres, dont les directeurs syndicaux représentant les pompières et pompiers des 67 casernes du territoire. Approuvée à l'unanimité par le conseil de direction, l'entente sera présentée aux membres, au cours des prochaines semaines, à l'occasion de la tenue d'assemblées générales spéciales.

« Le président de l'Association des Pompiers de Montréal a tenu à remercier la mairesse Valérie Plante et ses représentants qui ont fait montre d'une compréhension des enjeux et d'une écoute proactive face aux demandes syndicales en ces temps de turbulence économique et sociale » a dit le leader syndical.

Monsieur Ross a finalement précisé que le contenu de ladite entente est gardé confidentiel par respect pour les 2 400 syndiqué(e)s.

