Lassila Tikanoja: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lassila Tikanoja liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lassila Tikanoja die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.330 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lassila Tikanoja 84.2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 57.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 199.5 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch