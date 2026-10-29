Lassila Tikanoja stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lassila Tikanoja präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.24 EUR, nach 0.330 EUR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lassila Tikanoja in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41.10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.5 Millionen EUR im Vergleich zu 199.5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch