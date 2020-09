L'aspirateur sans fil T20 de Dreame avec batterie longue durée rapporte 100 000 $ en 32 heures sur Indiegogo

LOS ANGELES, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Dreame Technology (Dreame), une entreprise de technologie de consommation intelligente spécialisée dans les aspirateurs sans fil, les aspirateurs et les vadrouilles robot, a lancé une campagne de financement participatif pour son dernier aspirateur sans fil T20 sur Indiegogo et a atteint un objectif de 100 000 $ 32 heures après le lancement, le 1er septembre. Cette campagne a été présentée sur la page d'accueil d'Indiegogo en raison du grand nombre de clics, de trafic et de commentaires reçus. La plupart des commentaires des bailleurs de fonds montrent qu'ils espèrent beaucoup du produit et qu'ils ont hâte d'essayer le produit eux-mêmes.

L'aspirateur sans fil T20 a un temps de fonctionnement impressionnant de 70 minutes, le plus long sur le marché, qui peut être prolongé jusqu'à 140 minutes avec une batterie détachable supplémentaire. Les deux batteries peuvent être chargées en même temps avec sa station de charge et de rangement à montage mural, qui améliore l'expérience de l'utilisateur.

Le T20 offre jusqu'à 150 W de puissance d'aspiration, ce qui permet de nettoyer facilement des surfaces comme les planchers en bois dur, les tapis épais et les lits à l'aide de différentes brosses. La puissance d'aspiration adaptative intelligente avec mode automatique peut détecter les différentes surfaces et changer la puissance d'aspiration en conséquence.

« Il s'agit de la première campagne mondiale de financement participatif de Dreame, et nous sommes ravis du résultat. Cela montre que les capacités de nos produits répondent aux divers besoins des consommateurs », a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international de Dreame. Nous apprécions le soutien reçu et nous demeurons déterminés à produire des appareils de nettoyage de haute qualité. »

À cette étape de précommande, Dreame offre différentes Perk Options avec une combinaison d'un aspirateur et d'une batterie supplémentaire, pour un tarif privilège à partir de 219 $ - jusqu'à 37 % de remise sur le prix au détail, avec expédition gratuite dans le monde entier. Le T20 devrait être expédié d'ici octobre 2020.

À propos de Dreame Technology

Dreame Technology, établie en 2015, est une entreprise novatrice qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs mondiaux. L'entreprise se concentre sur les appareils de nettoyage à hautes performances tirant parti des technologies astrodynamiques. En tant que chef de file de la technologie de consommation intelligente, Dreame s'est jointe à Xiaomi Technology Ecosystem - réputée pour ses normes rigoureuses - à la fin de 2017. Suivez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram

