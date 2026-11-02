Lasertec stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lasertec hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 119.72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 211.46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 40.37 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54.17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch