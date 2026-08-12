Laser Power and Infra legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Laser Power and Infra hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 3.52 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde auf 5.22 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.54 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch