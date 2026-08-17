Laser Photonics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Laser Photonics hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30.38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch