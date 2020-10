Laschet will bei Treffen mit Merkel über Beherbergungsverbot sprechen

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Treffen der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegen Beherbergungsverbote ausgesprochen. "Für alle Massnahmen gilt: Die Bürger haben das Recht auf klare, verbindliche Regeln, die jeder nachvollziehen kann", sagte er der Bild-Zeitung. Seien die Regeln allgemein verständlich, fänden sie auch breite Akzeptanz in der Bevölkerung und stärkten das Vertrauen der Bürger in die Politik.

"Umgekehrt müssen wir aufpassen, wenn einzelne Regeln wie das Beherbergungsverbot nicht nachvollzogen werden können", warnte Laschet. Wenn Regeln Verwirrung stifteten, leide die Akzeptanz. "Wir werden auch in der Runde der Ministerpräsidenten darüber reden und sollten mehr Einheitlichkeit dort vereinbaren, wo sie angezeigt ist", erklärte der CDU-Politiker.

