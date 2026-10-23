Las Vegas Sands: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Las Vegas Sands hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 359.96 ARS. Im letzten Jahr hatte Las Vegas Sands einen Gewinn von 405.20 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4’823.45 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 4’425.31 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch