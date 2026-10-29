Larsen Toubro stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Larsen Toubro liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Larsen Toubro die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.40 USD, nach 0.330 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.24 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7.79 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch