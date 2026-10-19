Larsen Toubro Infotech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Larsen Toubro Infotech lud am 16.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47.15 INR gegenüber 47.28 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 118.08 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 103.94 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 49.46 INR sowie einen Umsatz von 118.02 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.ch