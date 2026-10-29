Larsen Toubro hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Larsen Toubro äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Larsen Toubro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7.79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.374 USD sowie einen Umsatz von 7.87 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch