Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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12.09.2026 11:44:00
Larry Ellison: Oracle-Gründer will Aktien im Wert von 7,5 Milliarden Dollar verkaufen
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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