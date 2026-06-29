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Larimar Therapeutics Aktie 55075371 / US5171251003

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29.06.2026 18:41:01

Larimar Therapeutics Stock Falls 17% Despite FDA BLA Submission And Positive Trial Update

Larimar Therapeutics
2.68 EUR -17.79%
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(RTTNews) - Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) stock fell 17.35 percent, declining $0.635 to $3.025 on Monday, despite the company announcing the submission of the first module of its rolling Biologics License Application (BLA) to the U.S. Food and Drug Administration for accelerated approval of nomlabofusp, its investigational treatment for Friedreich's ataxia.

The stock is currently trading at $3.025, compared with its previous close of $3.66 on the Nasdaq. Shares opened at $2.97 and traded between $2.92 and $3.30 during the session. Trading volume reached 9.52 million shares, well above the average daily volume of 1.82 million shares.

Larimar said the FDA indicated during a pre-BLA meeting that its existing data package appears sufficient to support a rolling BLA submission for accelerated approval based on skin frataxin as a potential surrogate endpoint. The company also reported positive long-term open-label data, highlighting sustained biomarker improvements and continued progress toward initiating its global Phase 3 confirmatory study.

LRMR shares have traded between $2.715 and $6.42 over the past 52 weeks.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’793.45 19.28 SJBE8U
Short 15’095.87 13.63 SJXBXU
Short 15’653.37 8.86 S84B7U
SMI-Kurs: 14’223.90 29.06.2026 17:31:25
Long 13’606.22 19.41 SMB1YU
Long 13’297.72 13.69 SJBMDU
Long 12’740.55 8.91 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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