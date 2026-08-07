Larimar Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Larimar Therapeutics hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch