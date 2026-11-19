Largo äusserte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.42 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0.790 CAD je Aktie erzielt worden.

Largo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch