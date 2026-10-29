Largan Precision stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Largan Precision hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39.63 TWD gegenüber 53.05 TWD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.65 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.68 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch