Laredo Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Laredo Resources veröffentlichte am 22.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Laredo Resources im vergangenen Quartal 0.3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Laredo Resources 0.3 Millionen USD umsetzen können.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 1.32 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 1.32 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch