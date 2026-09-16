Laredo Oil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Laredo Oil äusserte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Laredo Oil -0.020 USD je Aktie generiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.100 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Laredo Oil ein Ergebnis je Aktie von -0.040 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch