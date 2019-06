L'Arabie saoudite fournit 40 citernes d'eau à sept gouvernorats yéménites

ADEN, Yémen, 28 juin 2019 /PRNewswire/ -- Le Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, SDRPY) a livré 40 citernes d'eau à la ville portuaire d'Aden, au Yémen, en vue d'une distribution auprès de sept gouvernorats : Aden, Taiz, Dali, Lahj, Shabwah, Hadramout et Abyan.

Les camions-citernes Mitsubishi de 5 000 litres permettront de réduire les pénuries actuelles d'eau potable dans plusieurs quartiers, et d'augmenter les avantages des citernes d'ores et déjà délivrées à d'autres gouvernorats.

Les citernes d'eau fournies par le SDRPY seront distribuées à plusieurs directorats de sept gouvernorats, parmi lesquels Mukha, Turba, Ataq, Shabwah, Seiyun, Mukallah, Jaar Zanjabour, Toor Al Baha et Al Houtah.

La cérémonie organisée dans la zone franche d'Aden a vu participer le Dr Salem Al Khanbashi, Premier ministre adjoint du Yémen, Mohammad Al Anani, ministre yéménite de l'électricité et de l'ingénierie énergétique, Ahmed Salimin, gouverneur d'Aden, Abu Bakr bin Hussein, gouverneur d'Abyan, et le général brigadier Ahmad Al Turki Fadl al-Jaadi, gouverneur de Lahj.

Le Dr Al Khanbashi a remercié le gouvernement et le peuple du Royaume pour leur aide apportée au peuple yéménite : « Ce soutien constituera une étape majeure dans le cadre des relations bilatérales entre les dirigeants des deux pays. »

L'ingénieur Salman Al-Hazimi, représentant du SDRPY, a affirmé au nom du superviseur du programme, l'ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jaber : « Le programme vise à étudier et à établir tous les besoins du peuple yéménite fraternel, dans le secteur de l'eau ainsi que dans tous les autres secteurs, en vue du développement et de la reconstruction de l'ensemble de la République du Yémen. »

Il a ajouté que la livraison de 40 citernes d'eau qui a eu lieu aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de projets de développement et d'infrastructure précédemment lancés dans tous les gouvernorats au sein de plusieurs secteurs. La coordination se poursuit aux côtés du gouvernement légitime et des autorités locales afin d'offrir des bénéfices au peuple yéménite, en fournissant des opportunités d'emploi tout en améliorant les services et les conditions de vie.

Le SDRPY soutient également le secteur de l'eau au Yémen en forant des puits et en fournissant des citernes d'eau aux gouvernorats de Marib, Al Mahra, Socotra et Hajjah, en établissant des lignes de transport de l'eau et en développant des réseaux de distribution dans la ville d'Al Ghaydah, ainsi qu'en bâtissant une station d'épuration sur l'île d'Al Fasht.

La livraison de citernes d'eau fait rapidement suite à une opération du SDRPY consistant à atténuer les effets des dégâts des eaux causés par les pluies torrentielles et les inondations dans la province d'Aden. Dans le cadre d'une mission conjointe avec le King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief), les ingénieurs et employés du SDRPY ont puisé de l'eau à partir des rues et des zones résidentielles situées à Aden et aux alentours, en utilisant les camions-citernes d'eau du SDRPY. La mission a également fourni des denrées alimentaires, des médicaments, et des matériaux d'hébergement, rouvert des routes, restauré des systèmes électriques, vaporisé des pesticides en coordination avec le ministère de la santé au Yémen, et fourni plusieurs équipements vitaux pour répondre à l'assainissement et aux conditions d'hygiène défavorables.

