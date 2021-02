L'Arab Palestinian Investment Company (APIC) réalise des bénéfices nets de 24,65 millions de dollars en 2020, soit une croissance de 12,8% par rapport à l'année précédente

RAMALLAH, Palestine, 2er février 2021 /PRNewswire/ -- Société d'investissement palestinienne arabe (Arab Palestinian Investment Company, ou APIC) a annoncé ses résultats financiers consolidés préliminaires (non audités) pour 2020. Dans sa déclaration, le PDG de l'APIC, Tarek Aggad , a annoncé que l'entreprise a enregistré de très bons résultats en 2020, bien qu'elle ait rencontré de nombreux défis dans les marchés locaux et régionaux, principalement en raison de la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 16,5 %, s'élevant à 961,4 millions de dollars, les bénéfices nets du groupe ont augmenté de 12,8 % pour atteindre 24,65 millions de dollars, tandis que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de l'APIC ont augmenté de 11,1 % pour atteindre 19,85 millions de dollars. De plus, le bénéfice par action a augmenté de 2,8 % pour atteindre 21 centimes en 2020. L'actif total s'élevait à 512,1 millions de dollars en date du 31 décembre 2020, soit une augmentation de 18,3 % par rapport à 2019. Les capitaux propres nets attribuables aux actionnaires de l'APIC s'élevaient à 145,7 millions de dollars en date du 31 décembre 2020, soit une augmentation de 9,6 % par rapport à 2019.

La valeur totale des dividendes versés s'est élevée à 12 millions de dollars, soit 13,48 % du capital d'apport de l'APIC

M. Aggad a indiqué qu'en 2020, l'APIC a versé à ses actionnaires 6 millions de dollars de dividendes en espèces (6,74 %), ainsi que 6 millions de dollars en actions gratuites (6,74 %). Ainsi, la valeur totale des dividendes versés (en espèces et en actions gratuites) était de 12 millions de dollars, soit 13,48 % du capital d'apport de la société, qui s'élevait alors à 89 millions de dollars.

La capitalisation boursière de l'APIC a augmenté de 17,2 %

M. Aggad a observé que la performance des actions de l'APIC est restée solide tout au long de l'année et que son prix était de 2,80 USD à la fin de 2020, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à 2019. La capitalisation boursière de l'APIC a atteint 266 millions de dollars à la fin de 2020, soit une croissance de 17,2 % par rapport à l'année précédente.

Émission de nouvelles obligations d'une valeur de 73,8 millions de dollars

M. Aggad a ajouté que l'APIC a également émis de nouvelles obligations sur cinq ans en 2020, par le biais d'une émission en dollars américains et d'une émission en euros représentant collectivement une valeur nette de 73,841 millions de dollars. 58 millions de dollars et 14 millions d'euros d'obligations ont fait l'objet d'une souscription privée, dont les participants incluent neuf banques et entreprises majeures de Palestine. Cette opération, menée à bien dans un contexte rendu exceptionnel par la pandémie de coronavirus, confirme la force de la société. En outre, malgré la pandémie, les institutions financières n'ont pas hésité à souscrire aux obligations émises, ce qui reflète leur confiance en la société et en sa position financière solide.

L'APIC a investi 14 % de son bénéfice net, soit 3,5 millions de dollars, dans ses efforts de responsabilité sociale

M. Aggad a souligné que l'APIC a presque doublé son budget réservé à la responsabilité sociale de l'entreprise en 2020. L'APIC et ses filiales ont investi 3,5 millions de dollars au total dans leurs efforts de responsabilité sociale, soit 14 % du bénéfice net du groupe. Sur cette somme, 2 millions de dollars ont été affectés aux efforts nationaux menés par la Palestine et la Jordanie contre la pandémie de coronavirus. Ce soutien s'est notamment traduit par la fourniture d'équipement médical et d'ambulances de pointe aux ministères de la Santé, par une contribution financière aux fonds nationaux établis à cette fin et par le don de milliers de colis alimentaires aux familles qui vivent dans des conditions sans précédent.

À propos de l'APIC

L'APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX: APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, par l'intermédiaire de neuf filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO ) ; Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company ; Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO) ; Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company. Son groupe de filiales compte plus de 2 200 employés.