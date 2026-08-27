Lappland Guldprospektering Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lappland Guldprospektering Registered B hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.57 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -1.290 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch