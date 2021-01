L'appareil d'ANVIZ pour la reconnaissance faciale qui supporte le port de masques et présente des alertes de température, pour vous rassurer des retours à l'école et sur le lieu de travail

SHANGHAI, 22 janvier 2021 /CNW/ - La technologie de contrôle d'accès a dépassé ses applications originales en tant qu'outil de sécurité, et a commencer à aider à la protéction des individus contre les infections, C'est pour cela qu'Anviz a annoncé un ajout stratégique à sa gamme de produits, - FaceDeep 5 Et FaceDeep 5 IRT Pour un accès sans contact .

Les retours à l'école et sur le lieu de travail pendant la période pandémique laisse les gens avec des doutes - Seront-t-ils avec quelles précautions de santé et sécurité ?.

Anviz a introduit le terminal de reconnaissance faciale basé sur l'IA avec des alertes de masque et de température, équipé d'un processeur Linux et du dernier algorithme d'apprentissage en profondeur BioNANO, le système permet de reconnaître les visages avec vitesse et précision.

Selon Monsieur Felix Fu, Chef de Produit chez Anviz Global, la double caméra d'identification de visage en direct et de détection de masque, ainsi que l'alerte de température, sont les caractéristiques principales des produits sans contact d'Anviz qui obligent les employés et les étudiants de suivre les règles pandémiques.

En outre, combiné avec le dernier logiciel de gestion de présence et contrôle d'accès - CrossChex, Anviz offre des solutions complètes pour pouvoir appliquer les règles dans les endroits qui nécessitent le contrôle des masques et températures . Les produits de la série Facedeep 5 peuvent être utilisé dans les bâtiments publics, les installations gouvernementales, les établissements d'enseignement, les hôpitaux, les entreprises ...

En bréf, alors que la demande mondiale de sécurité et protection en matière d'hygiène augmente, la série FaceDeep d'Anviz offre la meilleure solution pour réduire les inquiétudes liées au retour vers la vie quotidienne normale pendant la période pandémique.

À propos d'Anviz

Grâce aux efforts continus de près de 20 ans, nous somme devenus le meilleur choix pour la gestion des systèmes de sécurité intégrés en offrant une gamme complète d'appareils intelligents et conviviaux. Et nous continuont à renforcer la sécurité intelligente à des millions de gens dans le monde entier.

Depuis 2001, Anviz est le premier fournisseur mondial de solutions de biométrie, de vidéosurveillance, de Domotique et construction intelligente. Nous sommes toujours énergiques et ouverts aux dernières tendances des marchés. Nous promouvons l'application de l'AIoT et de la technologie cloud pour fournir des solutions intelligentes intégrées, pratiques et efficaces.

