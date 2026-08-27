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27.08.2026 06:37:00
LAPLACE Renewable Energy Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
LAPLACE Renewable Energy Technology A liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LAPLACE Renewable Energy Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.48 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16.72 Prozent auf 1.34 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte LAPLACE Renewable Energy Technology A 1.61 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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