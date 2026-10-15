Lapine veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lapine lud am 14.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 39.84 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -39.470 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 396.0 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 10.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 440.5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch