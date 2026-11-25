Lapidoth Israel Oil Prospectors lud am 22.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.57 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.18 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.99 Milliarden ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.25 Milliarden ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch