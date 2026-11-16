Laox hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Laox präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2.78 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Laox ein EPS von -0.790 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.46 Prozent auf 14.86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch