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31.08.2026 06:37:00
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.190 CNY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.52 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 5.34 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.249 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 5.52 Milliarden CNY erwartet worden war.
Redaktion finanzen.ch
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