Lao Feng Xiang stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lao Feng Xiang äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.32 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.16 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 6.24 Milliarden CNY, gegenüber 15.83 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 60.56 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch