Lao Feng Xiang veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 58.09 Prozent auf 917.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lao Feng Xiang 2.19 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch