Lao Feng Xiang: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lao Feng Xiang lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.24 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0.420 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lao Feng Xiang in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54.77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.62 Milliarden CNY im Vergleich zu 14.65 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch