Lanzhou Minbai Shar A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lanzhou Minbai Shar A hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 CNY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.81 Prozent auf 148.6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146.0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch