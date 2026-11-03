Lanzhou Minbai Shar A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lanzhou Minbai Shar A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Lanzhou Minbai Shar A ebenfalls ein EPS von 0.050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 151.5 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153.9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch