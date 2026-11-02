Lanzhou LS Heavy Equipment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lanzhou LS Heavy Equipment hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lanzhou LS Heavy Equipment ein EPS von -0.030 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 889.5 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.91 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch