Lanzhou LS Heavy Equipment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lanzhou LS Heavy Equipment hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.030 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.03 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 27.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.42 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch