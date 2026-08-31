Lanzhou Great Wall Electrical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lanzhou Great Wall Electrical hat sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.18 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.160 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 343.5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 408.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch