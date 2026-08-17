LanzaTech Global: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LanzaTech Global hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 15.81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LanzaTech Global -15.000 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 9.0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LanzaTech Global 9.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch