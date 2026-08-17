LanzaTech Global A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LanzaTech Global A hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15.81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -14.900 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LanzaTech Global A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.0 Millionen USD im Vergleich zu 9.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch