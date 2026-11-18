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18.11.2026 06:37:00
LanzaTech Global A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LanzaTech Global A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -13.60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LanzaTech Global A ein EPS von 0.990 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 9.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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