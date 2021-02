Lanxess stärkt Geschäft für antimikrobielle Mittel mit US-Übernahme

(Neu: Zachert-Äusserungen im 1. Absatz, Details zum Ebitda-Beitrag im 4. Absatz)

KÖLN (awp international) - Der Chemiekonzern Lanxess will sein Consumer Protection-Geschäft rund um Desinfektions- und Konservierungsmittel mit einer Übernahme in den USA ausbauen. Für 1,04 Milliarden US-Dollar (867 Mio Euro) soll Emerald Kalama Chemical gekauft werden, wie der Kölner Konzern am Sonntag mitteilte. Der Deal solle mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vollzogen werden. "Wir (...) erschliessen margenstarke neue Anwendungsfelder, etwa in der Lebensmittelindustrie und der Tiergesundheit, sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert laut Mitteilung. Darüber werde die Präsenz in der Wachstumsregion Nordamerika vergrössert.

Spekulationen über ein Interesse an dem Unternehmen, das unter anderem Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und Kosmetik, Aroma- und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung herstellt, hatte es bereits Ende 2020 gegeben.

Emerald Kalama Chemical beschäftige weltweit rund 500 Mitarbeiter und betreibe drei Produktionsstandorte in den USA, den Niederlanden und Grossbritannien, hiess es weiter. Das Unternehmen erzielte den Angaben zufolge 2020 einen Umsatz von rund 425 Millionen US-Dollar und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen von etwa 90 Millionen Dollar.

Durch Einsparungen im Zuge der Übernahme erwartet Lanxess innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion einen zusätzlichen jährlichen Ebitda-Beitrag von rund 30 Millionen Dollar, also rund 25 Millionen Euro. Dabei kalkuliert das Management laut einem Unternehmenssprecher mit zwei Dritteln durch direkte Einsparungen und einem Drittel durch Umsatzsynergien, also etwa weil das kombinierte Angebot beider Unternehmen die Verkaufsmöglichkeiten verbessert. Die Übernahme soll zudem bereits im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion einen Beitrag zum Gewinne je Aktie liefern.

Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte Lanxess ein operatives Ergebnis von rund einer Milliarde Euro erzielt. Im Viruskrisenjahr 2020 dürften es auf Basis jüngster Äusserungen über ein überraschend starkes Schlussquartal wohl um die 860 Millionen Euro gewesen sein. Genaue Angaben wird es bei der Vorlage der Jahreszahlen am 11. März geben.

Lanxess-Chef Matthias Zachert richtet den Konzern seit Jahren immer stärker auf Spezialchemie aus, die höhere Gewinnmargen verspricht als das Geschäft mit Massen- und Standardware. Zudem sollen die Geschäfte dann auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabiler laufen. Dabei gehören auch Übernahmen und Verkäufe von Unternehmensteilen zur Strategie.

Erst Mitte Januar war der Kauf des französischen Herstellers von Spezialfungiziden für die Verpackungsindustrie, Intace, angekündigt worden. Zudem verhandelt das Management gerade mit dem französischen Hersteller von Desinfektions- und Hygienelösungen Theseo. Beides sind eher kleinere Deals, Manager Zachert hatte in den vergangenen Monaten aber auch betont, dass auch eine grössere Übernahme - wie der nun angekündigte Milliardenkauf von Emerald Kalama - angesichts der "starken finanziellen Situation" drin sei.

Investoren und Analysten dürften mit Interesse auf den Deal schauen. Erst wenige Tage zuvor hatten sie enttäuscht reagiert, nachdem der schweizerische Pharmazulieferer Lonza seine Chemiesparte für 4,2 Milliarden Schweizer Franken an die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven verkauft hatte. Denn: Zuvor war hier auch über ein Interesse von Lanxess spekuliert worden.

Laut den Analysten Sebastian Satz von der Barclays Bank und Andreas Heine von Stifel Europe hätten die Lonza-Aktivitäten gut zu Lanxess gepasst. Immerhin: Angesichts des Preises, den die Finanzinvestoren zahlen, verwies Heine aber auch auf die Disziplin von Lanxess, nicht zu tief für Übernahmen in die Tasche zu greifen./mis