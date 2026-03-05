Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie 12344600 / US5165571051

05.03.2026 18:29:40

Lanxess: Kein verkauf der Envalior-Anteile in diesem Jahr

LANXESS
DOW JONES--Lanxess kann die Anteile an seinem mit dem Finanzinvestor Advent betriebenen Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht wie geplant dieses Jahr losschlagen. Wie Lanxess mitteilte, wird Advent die von Lanxess im September angedienten Anteile nicht 2026 übernehmen. Advent berufe sich dabei auf seinen vertraglich festen Finanzierungsvorbehalt.

Es gelten jetzt die weiteren Andienungs- bzw. Ankaufsrechte für die Lanxess-Anteile an Envalior in den Jahren 2027 und 2028.

Lanxess und Advent hatten den Deal im September 2025 vereinbart. Geplant war, dass der Kölner MDAX-Konzern dieses Jahr aus dem Gemeinschaftsunternehmen aussteigt. Vereinbart wurde ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro für die angedienten Anteile.

In der Vereinbarung war die Klausel hinterlegt, dass Advent 2027 das Erwerbsrecht für die Lanxess-Anteile zum selben Kaufpreis wie 2026 hat, sollte der Verkauf dieses Jahr nicht zustande kommen. Sollte dies nicht ausgeübt werden, könnte Lanxess 2028 in jedem Fall für die Hälfte seiner Beteiligung den Kauf des Anteils durch Advent verlangen.

Lanxess teilte nun mit, auch ohne die Einnahmen aus dem Anteilsverkauf in diesem Jahr langfristig solide finanziert zu sein. Man verfüge über einen starken Kassenbestand sowie nicht gezogene, fest zugesagte Kreditlinien im Umfang von über 1,35 Milliarden Euro. Die Rückzahlung der im Oktober 2026 fälligen Anleihe sei gesichert.

