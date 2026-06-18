LANXESS Aktie 12344600 / US5165571051
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18.06.2026 07:41:00
LANXESS begibt neue Anleihe: Das sollten Anleger wissen
Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro begeben.
"Die starke Nachfrage nach unserer Anleihe zeigt, dass LANXESS auch in einem anspruchsvollen Branchenumfeld verlässlich Zugang zum Kapitalmarkt hat. Mit dieser Anleihe sichern wir uns frühzeitig eine langfristige Refinanzierung und stärken damit unser solides Finanzierungsprofil", sagte Finanzvorstand Oliver Stratmann. "Wir bleiben unserem klaren Ziel verpflichtet, zügig zu soliden Investment-Grade-Kennzahlen zurückzukehren."
Von der Ratingagentur Moody's wird LANXESS derzeit mit "Ba1" (Ausblick negativ) und von Scope Ratings mit "BBB" (Ausblick negativ) bewertet.
DJG/brb/cln
Dow Jones Newswires
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